Heineken : Le brasseur Heineken sous pression en Bourse, même si la consommation de bières résiste

(BFM Bourse) - Le directeur général du groupe hollandais a déclaré à Reuters que la demande résistait, les bières premium étant perçues comme "un luxe" abordable par les consommateurs.

La demande de bière plie mais ne rompt pas. Tel est le message optimiste envoyé par le directeur général du mastodonte néerlandais du secteur Heineken, Dolf van den Brink. S’exprimant vendredi auprès de l’agence Reuters en marge d'une journée dédiée aux investisseurs, le dirigeant a reconnu que le groupe avait observé une décélération de la demande en septembre, après un été robuste.

Face à aux menaces de récession, son groupe a décidé de faire preuve de vigilance dans ses prévisions. Le groupe a indiqué anticiper des volumes stables ou en légère progression l’an prochain, avec une baisse attendue en Europe.

"Pour l’année prochaine, nous sommes délibérément un peu prudents en prévoyant un repli des volumes en Europe, non pas parce que nous le constatons mais en raison de la situation (économique)", a-t-il expliqué à Reuters. Toutefois la demande "est toujours très résiliente et nous pensons que cela est lié aux niveaux d’emploi qui même en Europe sont toujours robustes", a-t-il ajouté.

Selon lui, même avec la potentielle dégradation de la conjoncture, les consommateurs sont toujours prêts à payer davantage pour une mousse de bonne qualité. "Une bonne bière premium est un luxe que vous pouvez vous permettre", résume-t-il.

Lancement d'Heineken Silver aux Etats-Unis

Le dirigeant s’apprête par ailleurs à lancer aux Etats-Unis la marque Heineken Silver, une bière extra-rafraîchissante d’abord introduite en 2019 au Vietnam puis l’an passé dans une quinzaine de pays européens. Une enveloppe de 100 millions de dollars sera consacrée à ce lancement.

Concernant ses perspectives financières, la société a confirmé tabler pour 2022 sur une marge opérationnelle stable ou en légère hausse par rapport à l’an passé, tandis que la marge de 2023 devrait se situer entre 5% et 9%. La société compte, pour parvenir à cet objectif, réaliser des économies de plus de 2 milliards d’euros l'an prochain par rapport à sa base de coût de 2019.

Le titre recule de 2,2% ce lundi à la Bourse d’Amsterdam, après avoir gagné plus de 3,3% sur les séances de jeudi et vendredi, lorsque le Capital Market Day a eu lieu. Depuis le début de l’année le brasseur abandonne 9%, une baisse moins forte que celle de Carlsberg (-21%) mais en retrait de la progression du belge Anheuser-Busch InBev, de 6%.

Annonces rassurantes

Pour UBS, le groupe a livré des annonces positives lors de sa journée dédiée aux investisseurs, avec des éléments rassurants tant sur sa croissance organique que sur la progression de ses marges.

"Heineken est l'une des dernières entreprises mondiales de produits de grande consommation dont les fruits à portée de main sont la standardisation des opérations/systèmes de back-office et des gains d'efficacité significatifs de la chaîne d'approvisionnement à venir", souligne de son côté Crédit Suisse, qui estime que ces efforts devraient devenir de plus en plus visible, au fur à mesure que les coûts se normalisent.

"La rentabilité de Heineken est devenue trop dépendante des hausses de prix et du déclin du marketing au détriment de la croissance des volumes, un expédient à court terme qui se termine rarement bien", tranche de son côté Royal Bank of Canada.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse