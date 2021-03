Heineken : Vers un changement de directeur financier

(CercleFinance.com) - Heineken annonce que sa directrice financière (CFO) et membre du conseil exécutif Laurence Debroux a convenu avec le conseil de surveillance de quitter ses fonctions après l'assemblée générale des actionnaires prévue le 22 avril.



Le conseil de surveillance proposera alors la nomination de Harold van den Broek, actuellement président hygiène chez Reckitt Benckiser, comme nouveau CFO et membre du conseil exécutif, pour une période de quatre ans.



Sous réserve de l'approbation de cette nomination en AG, Harold van den Broek rejoindra le brasseur néerlandais le 1er juin 2021. Il travaillera avec Laurence Debroux afin d'assurer une transition en douceur.



