Heineken : Heineken, touché par la crise sanitaire, va supprimer 8.000 emplois

BRUXELLES (Reuters) - Heineken a annoncé mercredi la suppression de près de 8.000 emplois dans le cadre d'un vaste plan de réduction des coûts afin de rétablir ses marges d'exploitation aux niveaux d'avant-pandémie alors que ses résultats ont chuté en 2020 du fait des restrictions sanitaires.

Le producteur des bières Heineken, Tiger et Sol, a expliqué qu'il comptait augmenter ses revenus et réduire les coûts d'environ deux milliards d'euros au cours des trois prochaines années, dans le cadre de son plan baptisé "EverGreen" .

La société a déclaré qu'elle réaliserait des économies en restructurant son organisation pour la rendre plus efficace, réduire la complexité et le nombre de ses produits et identifier ses dépenses les moins efficaces.

Cette restructuration de l’activité se traduira par la suppression d'environ 8.000 emplois - soit 9% des effectifs - et une charge de 420 millions d'euros. Les frais de personnel seront réduits d'environ 350 millions d'euros.

Heineken a prévenu mercredi que les mesures de restrictions actuelles signifiaient que le chiffre d’affaire, le bénéfice d'exploitation et la marge bénéficiaire d'exploitation seront inférieurs en 2021 au niveau de 2019.

Le deuxième brasseur mondial s'attend à une amélioration progressive des conditions du marché en 2021 et 2022, avec la réouverture des bars et des restaurants en Europe et le développement des campagnes de vaccination à travers le monde.

"Mais nous sommes une entreprise internationale [...] Ce n'est que lorsque le monde entier sera vacciné dans une certaine mesure que nous pourrons dire que la pandémie sera dernière nous. Nous sommes en partie d'accord sur la direction à prendre, mais nous restons prudents étant donné notre présence mondiale", a déclaré à Reuters Dolf Van den Brink, qui a pris les rênes du groupe en juin.

Le Brésil et le Mexique, deux des principaux marchés de Heineken, peinent toujours à contenir la propagation de la pandémie.

D'ici 2023, Heineken prévoit une croissance de 17% de sa marge d'exploitation hors exceptionnels, contre 12,3% l'année dernière et 16,8% en 2019.

Le bénéfice d'exploitation du fabricant de bière a chuté de 35,6% en 2020, conformément à ses attentes.

(Philip Blenkinsop, version française Dagmarah Mackos et Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)

Copyright © 2021 Thomson Reuters