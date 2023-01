Heineken : RBC relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - RBC a relevé jeudi son opinion sur le titre Heineken, portée de 'sous-performance' à 'performance sectorielle' avec un objectif de cours rehaussé de 77 à 91 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier fait remarquer que les grands brasseurs ont eu tendance à perdre des parts de marché ces dernières années au profit des groupes de spiritueux.



Un décalage que l'analyste explique par une attention trop importante accordée aux opérations de fusions-acquisitions (M&A) et par un manque d'investissement dans les marques.



La situation est, selon lui, appelée à changer avec l'arrivée de Dolf van den Brink, le nouveau directeur général du groupe néerlandais, qui souhaite privilégier une approche plus organique via notamment le renforcement de la stratégie marketing, à la fois en termes qualitatifs et quantitatifs.



Malgré ces éléments plus favorables, RBC se dit toujours préoccupé par la forte exposition de Heineken à l'Europe et par les effets encore à venir du récent affaiblissement des budgets marketing.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.