Heineken : RBC dégrade son opinion, objectif réduit aussi

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a dégradé mercredi son opinion sur Heineken, qu'il ramène de 'performance en ligne avec le secteur' à 'sous-performance' avec un objectif de cours réduit de 86 à 78 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier estime que le brasseur néerlandais a pendant trop longtemps surévalué la maîtrise des prix ('pricing power') dont disposent ses marques 'premium', ce qui l'a conduit à négliger ses investissements dans ses produits tournés vers le haut de gamme.



L'indispensable nécessité de redynamiser son portefeuille conduit désormais l'analyste canadien à anticiper une contraction des marges bénéficiaires du groupe, avec une marge opérationnelle à horizon 2025 attendue à un niveau de 2,1 points inférieu à celle de 2022.



Ses prévisions de résultats pour 2025 se situent, en conséquence de quoi, 26% en-dessous du consensus actuel de marché.



