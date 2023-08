Heineken : RBC annule sa dégradation de la veille

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les analystes de RBC ont indiqué hier soir qu'ils étaient revenus sur leur décision de dégrader leur opinion sur le titre Heineken, reconnaissant avoir fondé leur position sur une base de comparaison erronée.



Le bureau d'études avait ramené hier son avis sur le titre de 'performance en ligne avec le secteur' à 'sous-performance', estimant que le brasseur avait tendance à négliger ses investissements dans ses marques haut de gamme en comparaison d'AB InBev et Carlsberg.



Après une discussion avec Heineken, RBC admet que cette comparaison n'offre pas une image exhaustive de la situation en raison des disparités existant dans les communications financières des trois entreprises.



'Contrairement à ses concurrents, Heineken n'intègre pas, dans ses dépenses marketing et commerciales, les coûts du personnel et les charges de dépréciation, ce qui invalide notre précédente comparaison qui rapportait les dépenses marketing au chiffre d'affaires', explique Royal Bank of Canada.



En conséquence, RBC relève son opinion sur le titre à 'performance en ligne' contre 'sous-performance' avec un objectif de cours rehaussé de 78 à 87 euros.



