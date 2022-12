Heineken : Nomination de deux nouveaux administrateurs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Heineken a annoncé mardi l'entrée à son conseil de surveillance de deux nouveaux administrateurs, une cadre dirigeante issue de Starbucks et un avocat passé par la direction du distributeur Ahold.



Beatriz Pardo, qui est aujourd'hui en charge de l'exploitation des points de vente américains chez Starbucks, et Lodewijk Hijmans, l'actuel président du conseil de surveillance de BE Semiconductor, rejoindront le conseil pour une durée de quatre ans, sous réserve de la ratification de leurs nominations par l'assemblée générale du 20 avril prochain.



Beatriz Pardo, de nationalité espagnole, avait rejoint Starbucks en 2018 en provenance du groupe de restauration espagnol Grupo Vips, où elle était directrice générale d'une filiale.



Lodewijk Hijmans, de nationalité néerlandaise, siège actuellement au conseil d'administration ING après avoir été associé au cabinet d'avocats De Brauw Blackstone Westbroek et avoir siégé à la direction de Royal Ahold.



