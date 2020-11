Heineken : Nomination au conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - Heineken annonce la nomination de Nitin Paranjpe comme prochain membre de son conseil de surveillance, nomination qui sera proposée à l'assemblée générale des actionnaires prévue en 2021, pour un mandat de quatre ans.



De nationalité indienne, il est par ailleurs directeur opérationnel (COO) d'Unilever depuis le 1er mai 2019 et membre de l'équipe de direction du groupe de produits agroalimentaires et d'hygiène depuis octobre 2013.



Nitin Paranjpe succèdera, au sein du conseil de surveillance du brasseur néerlandais, à Christophe Navarre, qui est membre du conseil depuis une douzaine d'années et aura donc atteint sa durée maximale en 2021.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel