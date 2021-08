Heineken : Le coût des matières premières va avoir un impact

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Heineken sous-performe le marché boursier néerlandais lundi après avoir averti que la remontée des coûts des matières premières aurait un impact à compter de la seconde partie de l'année.



Le titre avançait de 0,5% dans les premiers échanges à la Bourse d'Amsterdam , alors que l'indice AEX progressait au même moment de 0,7%.



A plus de 10 milliards d'euros, son chiffre d'affaires net a augmenté de 8,3% sur les six premiers mois de l'année, une progression plus forte que prévu, grâce à une croissance organique de 14,1%, contre +11,5% attendu par le consensus.



Le propriétaire des marques Amstel, Desperados et Birra Moretti a dégagé un résultat d'exploitation de 1,6 milliards d'euros, doublé par rapport aux 827 millions d'euros dégagés un an plus tôt.



Le bénéfice net a, lui, quadruplé pour atteindre 896 millions d'euros contre 227 millions d'euros sur le premier semestre de 2020.



Dans son communiqué, le brasseur néerlandais prévient toutefois que l'épidémie de Covid-19 continue d'affecter ses performances en Asie et en Afrique.



Le groupe fait surtout valoir que la hausse des prix des matières premières devrait commencer à pénaliser ses comptes au second semestre, avant d'avoir un 'impact matériel' en 2022.



Conséquence, ses résultats en 2021 devraient rester en-dessous de leurs niveaux de 2019.



