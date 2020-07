Heineken : La crise du coronavirus a pesé sur les ventes de bières

GDANSK (Reuters) - Le chiffre d'affaires de Heineken a chuté de 16,4% au premier semestre suite à l'intensification des mesures de confinement liées au coronavirus lors du deuxième trimestre, a déclaré jeudi le brasseur néerlandais dans un communiqué de résultats préliminaires inattendu.

Cette chute est due à une baisse de 13,4% du volume total consolidé en données organiques et à une baisse de 3,6% du chiffre d'affaires net par hectolitre, a précisé le deuxième producteur de bière au monde. Le volume de bière a baissé de 11,5% au premier semestre, a ajouté la société.

Le bénéfice d'exploitation et le bénéfice net préliminaires ont chuté respectivement de 52,5% et de 75,8% entre janvier et juin, selon Heineken qui indique avoir été "disproportionnellement" affecté par les fermetures de restaurants et de bars pendant la crise du coronavirus.

"A première vue, le moment choisi pour pré-publier ces résultats et cette baisse inattendue font penser à un avertissement et nous nous attendons à ce que le titre soit sous pression," ont déclaré les analystes d'ING, tandis que le bureau d'analyse Bryan Garnier a qualifié cette pré-publication de "sombre".

A la Bourse d'Amsterdam, le titre Heineken perdait 1,94% en début d'après-midi, après avoir chuté de plus de 5% en début de séance.

Le groupe devrait communiquer ses résultats définitifs du premier semestre le 3 août.

(Piotr Lipinski, version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)

