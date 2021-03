Heineken : L'UE autorise le contrôle en commun de Stockday

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun de Stockday par Coca-Cola HBC Roumanie et Heineken Roumanie.



Actuellement, Stockday est uniquement contrôlé par Heineken Romania. Stockday est une plateforme en ligne interentreprises qui distribue actuellement les bières et cidres de Heineken Romania à des clients détaillants et Horeca en Roumanie.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence, étant donné que les liens verticaux entre les activités de CCH Romania et de Stockday ne sont pas susceptibles d'entraîner un risque de verrouillage pour les distributeurs en gros de CCH Romania destinés à la vente au détail et pour les clients du secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des collectivités en Roumanie.



