Heineken : Jefferies reste à achat après les résultats

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 120 euros sur Heineken, revenant sur les résultats annuels du brasseur néerlandais, dont l'examen 'indique que la stratégie EverGreen fonctionne'.



Le broker considère qu'alors que l'année 2021 ne concernait que le financement de la croissance, l'exercice écoulé portait à la fois sur le financement de la croissance et la stimulation du profit.



'Heineken se situe au stade précoce d'un programme pluriannuel conçu pour offrir une croissance supérieure et rentable tout en améliorant l'efficacité du capital', estime Jefferies, qui juge en outre l'action 'bon marché' à 16,1 fois le BPA 2024.



