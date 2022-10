Heineken : Hausse de 19,8% du CA ajusté au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Heineken publie un chiffre d'affaires (IFRS) de 9,4 MdsE au titre du 3e trimestre, en hausse de 27,5% par rapport à la même période un an plus tôt.



En données ajustées, le chiffre d'affaires ressort à 7,8 MdsE, en hausse de 19,8%.



Au cours des neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires (IFRS) progresse de 33,4% en un an, à 25,8 MdsE.



Le groupe néerlandais, qui possède entre autres les marques Heineken, Amstel, Desperados et Birra Moretti, annonce avoir écoulé 66,8 millions d'hectolitres au 3e trimestre, un chiffre en hausse de 10,9%.



Heineken indique que le bénéfice net publié pour les neuf premiers mois de 2022 ressort à 2199 millions d'euros (2021: 3 083 millions d'euros) mais précise que l'exercice précédent incluait un gain exceptionnel de 1 270 millions d'euros lié à la réévaluation à la juste valeur de la participation précédemment détenue dans United Breweries en Inde.



