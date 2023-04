Heineken : Fait un peu mieux que prévu grâce à l'Europe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Heineken a annoncé mercredi un chiffre d'affaires de premier trimestre très légèrement meilleur que prévu au titre du premier trimestre, soutenu notamment par sa croissance en Europe.



Le groupe néerlandais, deuxième brasseur mondial et premier en Europe, a fait état ce matin d'une hausse de 9,2% à 7,63 milliards d'euros de son chiffre d'affaires trimestriel.



En termes nets, ses ventes ont atteint 6,38 milliards d'euros, soit une croissance organique de 8,9% à peine supérieure au consensus établi par les analystes.



Si ses volumes ont baissé de 2,3% en Europe, l'augmentation de ses prix a permis au groupe d'afficher une croissance organique de ses ventes de 13,5% en valeur sur les trois premiers mois de l'année.



Les ventes ont également augmenté de 14,8% dans la région Amérique, portées entre autres par la 'premiumisation' de son portefeuille au Mexique et au Brésil.



Heineken a par ailleurs confirmé sa prévision d'une croissance organique de 5% à 10% de son résultat opérationnel cette année, tout en précisant que le gros - voire la totalité - de cette performance serait générée au second semestre.



Les analystes de RBC ont salué ces chiffres, rappelant qu'ils étaient 'nerveux avant la publication', mais que ces résultats se révèlent 'plutôt corrects'.



L'action Heineken gagnait 2,6% en début de journée, signant la plus forte hausse de l'indice AEX à la Bourse d'Amsterdam.



