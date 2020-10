Heineken : En berne après son point d'activité trimestriel

(CercleFinance.com) - Heineken lâche plus de 4% à Amsterdam, suite à l'annonce par le brasseur d'un profit net de 396 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de 2020, contre près de 1,67 milliard sur la même période de l'année dernière.



Le Néerlandais a vu ses volumes de bière à fin septembre se contracter de 8,1% en organique, avec néanmoins une amélioration de tendance puisqu'ils n'ont diminué que de 1,9% en organique sur le seul troisième trimestre.



Heineken indique en outre qu'une 'revue stratégique en cours vise à accélérer le retour à une croissance rentable dans un monde post-Covid en changement rapide, y compris en simplifiant et en rationalisant sa base de coûts'.



