Heineken : Heineken dépasse les attentes au S1, réduit son objectif de marge pour 2023

BRUXELLES (Reuters) - Heineken NV a affiché lundi un bénéfice semestriel supérieur aux prévisions, les consommateurs ayant acheté davantage de bière malgré les pressions inflationnistes, mais le deuxième brasseur mondial a réduit son objectif de marge pour 2023 en raison de la hausse des coûts.

Le producteur des bières Heineken, Tiger et Sol, a déclaré que son bénéfice d'exploitation avant éléments exceptionnels avait augmenté de 24,6% pour atteindre 2,16 milliards d'euros, contre une augmentation de 17%, selon un consensus compilé par la société.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Heineken s'était précédemment fixé pour objectif de porter sa marge d'exploitation à 17% en 2023, mais a émis des doutes en février sur la possibilité d'y parvenir en raison de l'incertitude économique accrue et de la forte hausse des coûts des intrants.

L'attente du marché, avant les résultats de lundi, était une marge de 16% l'année prochaine, soit le même niveau que celui atteint au premier semestre 2022.

Heineken a également réitéré ses perspectives selon lesquelles sa marge serait stable ou augmenterait modestement cette année. Pour 2023, l'entreprise anticipe une hausse de son bénéfice d'exploitation entre 5 et 10% ("mid- to high-single-digit").

Pour le premier semestre, Heineken a fait état d'une hausse de 7,6% de ses volumes de bière, avec une accélération au deuxième trimestre et une expansion dans toutes les régions du monde, notamment l'Asie-Pacifique qui se remet des confinements liés au coronavirus. Les Amériques et l'Europe sont quant à elles, solides, avec davantage de clients qui consomment dans les bars ou les restaurants.

Heineken, comme le leader du marché Anheuser-Busch InBev la semaine dernière, a déclaré avoir bénéficié des hausses de prix et du fait que les consommateurs se soient tournés vers des bières "premium" plus chères, comme la marque Heineken sur les principaux marchés que sont le Brésil, la Chine et le Vietnam.

(Reportage Philip Blenkinsop; version française Alizée Degorce, édité par Matthieu Protard et Kate Entringer)

Copyright © 2022 Thomson Reuters