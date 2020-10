Heineken : Dans le vert avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Heineken prend plus de 2% à Amsterdam avec le soutien de Jefferies qui relève son conseil sur le titre du brasseur de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 75 à 95 euros, s'attendant à ce que l'action se revalorise avec l'affirmation de la reprise.



Dans une note de recherche sectorielle, le broker indique percevoir pour le groupe néerlandais une croissance des revenus 'supérieure', avec des bénéfices et des marges se redressant grâce à un rebond des échanges ou des réductions de coûts.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel