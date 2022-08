Heineken : Croissance de 48% du BPA au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Heineken publie au titre du premier semestre 2022, en données ajustées et en variations organiques, un BPA en croissance de 48% à 2,30 euros, ainsi qu'un profit opérationnel en hausse de 24,6% à 2,15 milliards, soit une marge de 16%.



A près de 13,5 milliards d'euros, les revenus nets ajustés du brasseur néerlandais ont augmenté de 24,3% en organique, fruit à la fois d'une augmentation de 7,7% des volumes vendus et d'une hausse de 15,6% du revenu net par hectolitre.



Sur ces bases, Heineken laisse ses objectifs inchangés pour 2022, mais révise ceux pour l'année suivante, visant désormais en 2023 une croissance organique 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre' de son profit opérationnel ajusté.



