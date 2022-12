Heineken : Crédit suisse maintient son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit suisse réitère sa recommandation Surperformance et son objectif de cours de 105E sur le titre Heineken.



La nouvelle équipe de direction a profité de la pandémie pour reconfigurer l'entreprise afin d'obtenir un algorithme de croissance de meilleure qualité à moyen terme rappelle Crédit suisse pour qui ' beaucoup de ces changements ne reçoivent pas encore le crédit qu'ils méritent '.



Si Heineken a de bons antécédents en matière de croissance du chiffre d'affaires, la nouvelle direction met davantage l'accent sur la composante prix/mix estime l'analyste.



' L'empreinte soutient une surperformance en volume de 100 à 150 points de pourcentage par rapport à l'industrie mondiale de la bière (TCAC en volume de 1 à 1,5 %), le biais plus haut de gamme entraînant des gains de parts ', poursuit Crédit suisse.



Pour l'analyste, ' Heineken prend conscience de la force de ses marques. Le pouvoir de la marque est supérieur à la part de marché, ce qui soutient le pouvoir de fixation des prix. '



