Heineken : Ajouté à la liste des meilleures idées de BofA

(CercleFinance.com) - L'action Heineken affiche mardi l'une des plus fortes hausse de l'indice AEX à la Bourse d'Amsterdam après que BofA a ajouté le titre à sa liste des meilleures idées d'investissement en Europe.



Peu avant 16h00, la valeur s'adjuge près de 1,8%, alors qu'au même moment, l'indice AEX avance de 1,7%.



Dans une note de recherche, le broker américain estime que l'action du brasseur est séduisante à la fois dans le cadre de l'environnement actuel, du fait de sa bonne visibilité affichée pour 2023, mais aussi dans l'optique d'un retour de la croissance en raison de sa capacité à faire mieux que le marché de la consommation dans son ensemble.



Le courtier met aussi en évidence une décote qui évolue à des plus bas de plusieurs années (10%) par rapport au reste du secteur de la consommation de base.



