Gtt : Oddo BHF salue l'augmentation du carnet de commandes au-delà de 2021

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son conseil de ' surperformance ' sur le titre GTT, avec un objectif de cours inchangé de 100 euros.



Hier soir, GTT a annoncé une nouvelle commande du chantier naval Hyundai Heavy Industries pour la conception des cuves de 4 nouveaux méthaniers pour le compte d'un armateur européen. Prévues entre le 3e trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024, ces nouvelles livraisons portent à 12 le nombre de méthaniers commandés depuis le début de l'année.



' Si 2021 restera un exercice intermédiaire après une année 2020 record, le pipe actuel est plutôt de bon augure pour les exercices suivants ', note le broker.





