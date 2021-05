Gtt : La vente d'une part du capital de GTT par Engie plombe le cours du groupe d'ingénierie

(BFM Bourse) - Principal actionnaire de GTT, Engie lance ce mercredi une opération visant à se défaire de 10% du capital dans l'immédiat, puis 10% supplémentaires d'ici à trois ans via une émission d'obligations convertibles en actions GTT. L'opération s'effectue à 67 euros par action, 7% en dessous du dernier cours.

Bien après Total (qui s'était désengagé du capital de GTT l'année même de son introduction en Bourse en 2014), Engie s'apprête à réduire significativement sa participation au capital de la société d'ingénierie, numéro 1 mondial de sa spécialité: les systèmes de confinement à membrane cryogénique qui équipent les cuves des navires de transport du gaz naturel liquéfié (GNL) à une température de -160° Celsius.

Premier actionnaire jusqu'ici avec 40,4% du capital de GTT, Engie avait placé sa participation sur la liste des actifs destinés à la vente lors de la présentation de son programme de recentrage en juillet 2020. À travers les opérations annoncées mercredi matin, l'énergéticien va ramener cette participation à environ 30%, et potentiellement environ 20% en supposant l'exercice des obligations convertibles.

Un conseil d'administration qui sera remanié

"Je tiens à saluer notre actionnaire Engie, qui a accompagné le développement de GTT pendant plus de 50 ans et a contribué à en faire un leader incontesté dans son domaine. À la suite de la cession par Engie de 10% de sa participation, l’actionnariat de GTT est solide et équilibré, et la part du flottant progresse significativement. Nous sommes fiers d’être soutenus par de nombreux investisseurs institutionnels de premier rang qui nous permettront de poursuivre notre modèle indépendant", a déclaré le PDG du groupe, Philippe Berterottière, apparaissant ainsi écarter les rumeurs épisodiques de revente de l'ensemble de l'entreprise à un industriel ou à un fonds de private equity. La composition du conseil d'administration sera par ailleurs modifiée en conséquence de la baisse de la participation d'Engie.

"Acteur technologique de référence, GTT maintient sa trajectoire de croissance et d’innovation, afin de répondre aux besoins de ses clients dans le cadre de leur transition énergétique et des exigences accrues auxquelles ils font face", a ajouté le dirigeant. Au passage, GTT va racheter 0,5% de son propre capital.

Reflux du titre en Bourse

Dans le cadre d'un placement privé accéléré, Engie cède 3,7 millions d'actions GTT, soit 10% des parts, au prix unitaire de 67 euros, et émet en parallèle des obligations échangeables ultérieurement en actions pour un montant nominal total de 290 millions d'euros, sans intérêt, et échangeable d'ici trois ans contre des actions qu'il détient avec une prime d'échange de 20% par rapport au prix des titres cédés ce jour. Autrement dit, les détenteurs auront intérêt à échanger ces obligations contre des actions à partir du moment où le cours aura progressé à plus de 80 euros.

À l’occasion de cette opération, GTT a racheté pour son compte 185.392 actions au prix unitaire de 67 euros, en prélevant 12,4 millions d’euros sur sa trésorerie disponible (il s'inscrit dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par l'AG en 2020).

En Bourse, l'afflux de titres proposés aux institutionnels entraînait un repli de 4,51% du titre vers 09h30 mercredi à 68,85 euros. L'action est en repli de plus de 13% depuis le 1er janvier.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse