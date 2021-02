Gtt : La perspective d'un creux sur l'activité en 2021 plombe GTT

(BFM Bourse) - Jugé presque exclusivement à l'aune de sa dynamique commerciale, le groupe d'ingénierie subit un repli de près de 10% de son cours de Bourse vendredi en raison d'un objectif de chiffre d’affaires pour 2021 inférieur aux attentes.

Déception pour les actionnaires de GTT, malgré de très belles réalisations de la part de la société d'ingénierie spécialisée dans les systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage du gaz naturel liquéfié (GNL) en 2020. Le groupe a en effet prévenu que les prises de commandes au cours de l'exercice écoulé ne se traduiraient pas par un chiffre d’affaires additionnel significatif en 2021, la plupart portant sur un horizon de temps élargie (jusqu'en 2025). Son cours de Bourse chutait de 8,98% à 73,45 euros vers 14h15 vendredi, une baisse d'ampleur inédite depuis la chute généralisée des marchés en mars 2020.

Même si les chantiers navals coréens (toujours leaders pour les navires de très grande taille et notamment les méthaniers) sont réputés pour leur rapidité, le délai entre la commande et la livraison d'un navire explique que le chiffre d'affaires 2020 de GTT provient surtout des commandes de 2018 et 2019. Soit au total des revenus de 396,4 millions d’euros, en augmentation de 37,5%. Ce sont d'ailleurs les constructions neuves qui ont dynamisé l'activité (+39,6% à 381,7 millions d'euros), alors que le chiffre d'affaires lié aux services a légèrement (-1,2%) décliné - en raison de la forte baisse des activités de maintenance et d’intervention sur les navires en opération pendant la crise du Covid.

Le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur immobilisations (EBITDA) du groupe s'est élevé à 242,7 millions d’euros, en augmentation de 39,2% par rapport à 2019, traduisant une nouvelle progression du taux de marge, de 60,5 à 61,2% des revenus. Le bénéfice net a grimpé de 38,7% à 198,9 millions d'euros,

Le résultat net de l'exercice écoulé atteint 198,9 millions d’euros, en hausse de 38,7% par rapport à l’année précédente (et plus de 50% de marge nette...), soit par action 5,36 euros (3,87 euros en 2019). Conformément à la politique habituelle du groupe, 80% sera redistribué aux actionnaires, ce qui se traduit par une progression du dividende à 4,29 euros (concrètement c'est un solde de 1,79 euro qui sera versé début juin puisque l'acompte de 2,50 euros est tombé en novembre). Au titre de 2019 le coupon total était de 3,25 euros.

Mais ces bons résultats écoulés n'empêchent pas le titre d'être vertement sanctionné alors que les perspectives communiquées par la direction ressortent en-deçà des attentes. Cette année, Gaz Transport & Technigaz anticipe en effet un chiffre d'affaires en repli, compris entre 285 et 315 millions d’euros, pour un Ebitda de 150 à 170 millions d’euros. Si le carnet de commandes apparaît bien rempli avec 147 unités (dont 122 méthaniers, ainsi que des éthaniers, des unités de stockage flottantes et terrestres et des réservoirs), les commandes récentes n'apporteront pas de chiffre d'affaires significatif cette année (en contrepartie elles offrent une visibilité sur les revenus jusqu'en 2025).

Par ailleurs, comme annoncé précédemment, pour soutenir la croissance et préparer l’avenir, le groupe a poursuivi ses efforts de recherche et développement, de dépôts de brevets, mais aussi de développement informatique, qui se traduisent par des augmentations d’effectifs - et des charges correspondantes.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse