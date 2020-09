Gtt : Signature d'un contrat avec la défense américaine

(CercleFinance.com) - GTT annonce que sa filiale GTT North America a signé un contrat avec le Département de la Défense des Etats-Unis concernant la base de Red Hill. Cette base militaire située à Hawai, à proximité d'Honolulu, est un site de stockage de carburant comprenant 20 réservoirs à revêtement en acier d'une capacité totale de 250 millions de gallons (soit 945 millions de litres), reliés à des quais de ravitaillement de Pearl Harbor.



Dans le cadre de cet accord, GTT travaillera avec l'Unité d'Innovation de Défense et la marine américaine dans le but de développer une solution permettant d'améliorer les réservoirs existants en doublant la paroi de confinement.



