Gtt : Prises de profits après les chiffres trimestriels

(CercleFinance.com) - Le titre GTT accuse la deuxième plus forte baisse du SBF 120 vendredi matin à la Bourse de Paris, pénalisé par des prises de bénéfices alors que le groupe d'ingénierie a dévoilé dans la soirée d'hier des chiffres d'activité sans grande surprise.



Comme attendu, le chiffre d'affaires de premier trimestre s'est inscrit en retrait de 22% par rapport à celui du premier trimestre 2021.



Une baisse que le spécialiste du transport et du stockage des gaz liquéfiés explique par un effet de base défavorable, puisque le premier trimestre 2021 avait bénéficié de la très forte dynamique commerciale de l'exercice 2020.



A l'inverse, le premier trimestre 2022 ne profite pas encore pleinement des fortes commandes reçues en 2021, explique-t-il dans un communiqué.



Dans une note de réaction, les analystes d'AlphaValue mettent en avant un niveau 'record' de commandes, avec 34 commandes de méthaniers enregistrées au cours du premier trimestre 2022.



La société a également reçu des commandes pour l'équipement de 20 navires au GNL carburant.



Le groupe a néanmoins prévenu qu'il pourrait être amené à réviser ses objectifs pour l'exercice 2022 si les risques concernant ses projets liés à la Russie devaient s'aggraver.



Il note toutefois que la crise énergétique met en évidence l'importance des besoins en gaz au niveau mondial, et donc l'importance stratégique du transport maritime du GNL, qui constitue son coeur de métier.



GTT dit ainsi anticiper la poursuite de la très forte dynamique de commandes actuelle.



A 11h00, l'action chutait de 4,5% dans un marché parisien en repli de 1,4%. Avant la publication d'hier soir, le titre affichait une progression de l'ordre de 43% depuis le début de l'année.



