Gtt : Deux approbations de principe par Bureau Veritas

(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir reçu deux approbations de principe de Bureau Veritas, portant sur le caractère 'NH3 Ready' des cuves à membranes Mark III et sur la pression de design élevée à '1 barg' pour les applications GNL carburant telles que les grands porte-conteneurs.



La première approbation, qui fait suite à une campagne d'essai, reconnait que 'le système Mark III est adapté, sans modification majeure de design, au confinement éventuel de l'ammoniac pour les applications GNL carburant'.



La deuxième approbation permet, grâce à un design alternatif -déjà existant dans les cuves membranes à '2 barg' avec un renforcement spécifique du dôme-, 'de donner plus de flexibilité aux armateurs dans toutes leurs opérations'.



