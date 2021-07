Gtt : Approbations finales pour la technologie N096 Super+

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ​GTT annonce avoir reçu les approbations finales pour sa technologie NO96 Super+ de la part des sociétés de classification DNV, Bureau Veritas et Lloyd's Register, ce qui lui permet de proposer sa solution à ses partenaires armateurs et aux chantiers navals.



Cette nouvelle technologie est une évolution du système de confinement NO96 et en conserve d'ailleurs les principales caractéristiques, à savoir une double membrane métallique Invar et des ancrages mécaniques.



Toutefois, NO96 Super+ présente des panneaux isolants et des joints en laine de verre, des éléments qui permettent de réduire davantage l'évaporation de la cargaison : NO96 Super+ garantit aux armateurs un taux d'évaporation quotidien (BOR) de 0,085% du volume pour un méthanier de conception standard d'une capacité de 174 000 m3.





