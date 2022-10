Gtt : Accord de licence signé avec CMHI-Jiangsu

(CercleFinance.com) - GTT annonce la signature d'un accord d'assistance technique et de licence avec CMHI-Jiangsu, une filiale de China Merchants Industry Holdings, permettant à ce chantier de construire des navires utilisant ses technologies à membranes.



Cet accord marque une nouvelle étape dans le partenariat entre les deux entreprises, qui coopèrent depuis une dizaine d'années, avec un premier accord de service signé en 2013 pour la maintenance et la réparation de méthaniers.



