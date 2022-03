Groupe tera : Les capteurs de qualité de l'air Tera vont équiper 5 millions de m2 de bureaux aux Etats-Unis

(BFM Bourse) - Les capteurs de mesure de la qualité de l’air du Groupe TERA ont été retenus par l'américain Senseware dans le cadre d'une solution pour bâtiments intelligents déployée auprès de l'un des leaders de l’immobilier de bureau du pays.

Arrivé en Bourse à l'été 2019 et auteur d'un parcours remarquablement stable en regard des mouvements du marché depuis, Groupe TERA s'achemine mercredi vers un nouveau sommet historique en clôture. L'action est également en passe d'enregistrer en mars son septième mois de hausse au cours des huit derniers.

Le groupe isérois, qui doit présenter fin avril ses résultats de l'exercice écoulé, avait déjà fait état d'une très forte croissance (+86% à 5 millions d'euros) de son chiffre d'affaires pour les six premiers mois de 2021, avec une progression de son Ebitda à 0,375 million d'euros contre 6000 euros au premier semestre 2020. Depuis, TERA a multiplié les avancées commerciales aux Etats-Unis en particulier. Ses capteurs de particules fines ont ainsi été sélectionnés par Ecomesure pour vérifier la qualité de l’air dans des écoles publiques de la ville de Boston. L'entreprise a aussi conclu un partenariat avec Flowbird pour améliorer le système de mesure de la pollution urbaine de ce dernier, qui équipe les villes de kits multi-capteurs dans les horodateurs permettant ainsi de collecter à hauteur d'homme des données fiables pour mesurer localement et agir efficacement sur les sources de pollution.

Mercredi après-midi, le cours de TERA accélère de 13,08% à 6,05 euros à l'annonce d'un nouveau partenariat cette fois dans le domaine des bureaux avec Senseware, un fournisseur de solutions pour bâtiments intelligents.

Mesurer les taux de CO2 et de particules fines

Senseware a lui aussi choisi des capteurs de mesure de la qualité de l’air TERA, en l'occurrence le capteur de particules fines Next-PM, pour équiper l'ensemble des bâtiments "d’un des leaders de l’immobilier de bureaux aux États-Unis", non désigné nommément. A titre indicatif, Senseware a signé ces derniers mois des clients aussi importants que Boston Properties, le plus gros gestionnaire d'immobilier tertiaire coté aux Etats-Unis, parmi d'autres.

Ce promoteur leader, propriétaire et gestionnaire d'immeubles de bureaux de classe A aux États-Unis, qui pourrait donc être ou ne pas être Boston Properties, a fait de la sécurité sanitaire des occupants de ses bâtiments une priorité absolue. En s’associant avec Senseware, la société a intégré des capteurs dans les conduits d’air de ses bureaux pour mesurer les taux de CO2 et de particules fines. Les capteurs sont associés à la plateforme IoT de Senseware afin de mesurer en temps réel la qualité de l’air intérieur, permettant ainsi la reconfiguration de tous les paramètres à distance et en temps réel.

Ainsi, le capteur de particules fines Next-PM de Groupe TERA sera déployé et intégré en 2022 dans tous les bâtiments du groupe en question, dans le cadre de sa stratégie de construction saine, indique la firme tricolore, précisant que ce parc représente près de 5 millions de mètres carrés. Toujours à titre indicatif évidemment, Boston Properties revendique 51,6 millions de pieds carrés de surfaces, pour 196 bâtiments concentrés sur les régions de Boston, Los Angeles, New York, San Francisco et Washington (et rappelons que pour convertir en mètres carrés une surface exprimées en pieds carrés il suffit de diviser par 10,7, ce qui nous donne donc 4,8 millions de m2).

Impulsion de la Maison-Blanche

"Ces résultats soutiennent la grande précision de nos capteurs et confirment la position de Next-PM en tant que système le plus précis au monde pour la mesure des particules fines en suspension PM2.5. Après avoir récemment déployé pour la première fois nos capteurs sur la côte Est des États-Unis, nous sommes fiers d’annoncer aujourd’hui une nouvelle collaboration sur ce territoire, avec la société Senseware dans l’objectif cette fois-ci d’améliorer et d’assainir la qualité de l’air des bureaux. Nous nous engageons ainsi aux côtés de cet acteur américain de référence, pour des enjeux cruciaux tels que la santé publique et l’exploitation de biens immobiliers durables et sains", s'est félicité Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général du Groupe TERA. "Le déploiement de ces 5000 capteurs nous permet ainsi de poursuivre notre développement en Amérique du Nord, et plus généralement à l’international pour devenir un leader dans la mesure de la qualité de l’air".

L'annonce intervient quelques jours après la présentation par la Maison-Blanche de l'initiative "Clean Air in Buildings Challenge", une feuille de route qui appelle tous les propriétaires et exploitants d'immeubles, d'écoles, d'établissements secondaire et d'universités ainsi que tous les organismes concernés à adopter des stratégies clés pour améliorer la qualité de l'air intérieur de leurs immeubles notamment en vue de réduire la propagation de la Covid-19. La première étape du plan consiste évidemment à mettre en place des moyens de mesurer la qualité de l'air ambiant et Senseware voit là un potentiel majeur pour ses solutions.

