Groupe berkem : La collaboration se poursuit avec Barentz

(CercleFinance.com) - Avec des gains de près de 1,5%, Groupe Berkem progresse en Bourse ce mardi et surperforme largement le marché parisien suite à l'annonce d'un nouveau partenariat exclusif avec le hollandais Barentz.



Après un premier accord portant sur les marchés des Etats-Unis et le Canada conclu début novembre, Barentz va également devenir le distributeur exclusif des ingrédients durables du groupe sur les territoires allemand, autrichien et suisse-allemand.



Ce partenariat doit porter, entre autres, sur la distribution d'eaux florales et d'extraits de plantes destinés aux soins de la peau, du visage, du corps et des cheveux.



Dans un communiqué, Berkem se félicite d'avoir trouvé en Barentz un 'partenaire privilégié' pour accompagner son développement à l'international.



Berkem, spécialisé dans la chimie du végétal, a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 46 millions d'euros, dont une marge opérationnelle (Ebitda) de 20%.



Le groupe compte près de 170 collaborateurs répartis sur son siège social en Gironde et trois sites industriels situés en Dordogne, en Gironde et à Chartres (Eure-et-Loir).



