Groupe berkem : En légère hausse pour ses premiers pas en Bourse

(CercleFinance.com) - Berkem a fait ses premiers pas en Bourse mercredi à des niveaux de cours légèrement supérieurs au prix qui avait fixé dans le cadre de sa mise sur le marché.



A 16h15, le spécialiste de la chimie verte, qui produit des composés d'origine végétale, cotait 9,4 euros sur Euronext Growth Paris, soit une progression de 1,5% par rapport à son prix d'introduction de 9,3 euros.



La capitalisation boursière de la société ressort ainsi à 164,5 millions d'euros, sachant que le montant de l'offre représente à lui seuil 45,9 millions d'euros.



L'entrée en bourse du Groupe Berkem a été réalisée suite à l'admission à la négociation des 17,7 millions d'actions composant son capital, dont 4,7 millions d'actions ordinaires nouvelles.



L'opération a pour objectif de stimuler sa recherche et développement, de soutenir sa croissance et de déployer son offre sur de nouveaux marchés et de nouvelles zones géographiques.



