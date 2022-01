Groupe berkem : Berenberg démarre le suivi avec un conseil d'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé jeudi avoir initié la couverture du titre Berkem, une société française de chimie végétale, avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 12 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire allemand fait remarquer que le recours aux ingrédients naturels dans la production de produits d'hygiène et de consommation courante reste 'minime' malgré la nécessité affichée de se détourner des hydrocarbures.



Berenberg souligne que Berkem est justement à l'origine d'une technologie d'extraction végétale permettant de 'booster' la proportion d'ingrédients naturels au sein des formulations chimiques.



L'analyste ajoute que ses produits peuvent être utilisés non seulement pour le secteur des produits de grande consommation, mais aussi pour la valorisation du bois, les résines destinées à l'industrie de la peinture et les produits antiparasitaires de droguerie.



