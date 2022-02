Grolleau : Obtient 800kE de fonds pour le projet Puissance G

(CercleFinance.com) - Grolleau annonce être lauréat des fonds de modernisation Automobile et Aéronautique du plan France Relance pour son projet 'Puissance G' qui vise à déployer la prochaine génération de bornes de recharge ultra rapides DC (> 150 kW).



Dans cette optique, la société compte développer des partenariats avec des concepteurs de bornes de recharge ultra rapides pour pouvoir fabriquer leurs produits.



Afin d'accompagner Grolleau dans ses ambitions, une subvention de 800KE a été accordée à la société.



Ce financement participera à la modernisation permanente de l'outil industriel (usine 4.0) pour gagner ainsi en compétence et en compétitivité, fait savoir Grolleau.



