Goldman sachs group : Signe un accord stratégique avec Visa

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs Transaction Banking et Visa annoncent un partenariat stratégique mondial pour permettre aux entreprises de transférer facilement de l'argent dans le monde entier.



Goldman Sachs va déployer les solutions Visa B2B Connect et Visa Direct Payouts ' pour permettre à ses clients de rationaliser les complexités et les coûts liés aux systèmes actuels '.



Ces solutions vont améliorer le programme des paiements transfrontaliers d'entreprise à entreprise (B2B) et d'entreprise à consommateur (B2C) de Goldman lors des transferts de montants élevés ou faibles.



' Les entreprises clientes de Goldman Sachs peuvent transférer des fonds rapidement et en toute sécurité, consulter en temps quasi réel le statut de leurs paiements, obtenir les données de rapprochement et de conformité nécessaires, ce qui améliore grandement les flux de trésorerie ' indique le groupe.



