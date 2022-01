Goldman sachs group : Repli de 10% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs dévoile au titre du dernier trimestre 2021 un bénéfice net de 3,94 milliards de dollars, soit un BPA en repli d'un peu plus de 10% en comparaison annuelle à 10,81 dollars, ainsi qu'un ROE (rendement des capitaux propres) annualisé de 15,6%.



Les revenus nets de la banque d'affaires ont augmenté de 8% à 12,64 milliards de dollars, les croissances des divisions banque d'investissement et particuliers-gestion de fortune ayant compensé les reculs des divisions gestion d'actifs et marchés globaux.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Goldman Sachs revendique un BPA de 59,45 dollars et des revenus de 59,34 milliards, des niveaux surpassant significativement ses records précédents, ainsi qu'un ROE de 23%, au plus haut depuis 2007.



