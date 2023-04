Goldman sachs group : Les revenus trimestriels déçoivent

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a dévoilé mardi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu mais ses revenus ont été inférieurs aux attentes, ce qui faisait trébucher son titre dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street.



Le bénéfice net de la banque américaine est ressorti à 3,23 milliards de dollars, soit 8,79 dollars par action, sur le premier trimestre, contre 3,94 milliards (ou 10,76 dollars) un an auparavant.



A titre de comparaison, le consensus visait un profit par action de l'ordre de 8,10 dollars par action.



Le produit net bancaire (PNB) - qui comprend le produit net des intérêts - a diminué de 5% à 12,2 milliards de dollars, alors que les analystes l'anticipaient autour de 12,8 milliards.



La firme new-yorkaise, numéro un mondial du conseil en fusions-acquisitions, précise avoir généré 8,4 milliards de dollars à partir de ses activités de marché sur le trimestre, tout particulièrement grâce au dynamisme de sa division de trading FICC (obligations, changes, matières premières).



Suite à cette publication, l'action perdait près de 4% mardi matin en cotations avant-Bourse.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.