Goldman sachs group : Le conseil réagit après le scandale 1MDB

(CercleFinance.com) - A la suite du scandale 1MDB, lié à l'utilisation inappropriée du fonds souverain malaisien, le conseil d'administration de la banque Goldman Sachs annonce avoir pris des mesures afin ' d'ajuster certaines rémunérations ' de membres anciens et actuels de la haute direction.



Le Conseil considère en effet le dossier 1MDB comme ' un échec institutionnel, incompatible avec ses attentes ' et a entrepris des actions contre trois de ses anciens salariés.



En reconnaissance des défaillances institutionnelles du cabinet, le conseil cherche aussi à récupérer le montant des primes octroyées à cinq des anciens hauts dirigeants de la banque.



' En outre, nous pensons qu'il est approprié que l'équipe de direction actuelle, le chef de la direction, le chef de l'exploitation et le chef des finances, ainsi que l'actuel directeur général de Goldman Sachs International, voient leur rémunération globale réduite de 31 millions de dollars pour 2020 ', a indiqué le conseil.



Ces récupérations, confiscations et réductions d'indemnisation se chiffrent à près de 174 millions de dollars au total.





