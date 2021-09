Goldman sachs group : Lance un fonds 'durable' de 25M$ pour l'Asie

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs et Bloomberg Philanthropies annoncent le lancement du fonds 'Climate Innovation Fund' visant à soutenir un développement économique durable, notamment en Inde et au Viêtnam.



Géré par la Banque asiatique de développement (BAD), ce 'financement philanthropique' initial de 25 M$ des deux partenaires 'a le potentiel de débloquer jusqu'à 500 M$ d'investissements du secteur privé et du gouvernement dans des solutions essentielles pour accélérer technologies et marchés pour un avenir net zéro', assure Goldman Sachs.



Les investissements se concentreront sur des projets dans les systèmes d'énergie propre, les transports durables, l'efficacité énergétique et les activités d'adaptation pour améliorer la résilience climatique des moyens de subsistance et des infrastructures.



