Goldman sachs group : L'UE autorise l'acquisition du groupe Norgine

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition de Norgine Europe ainsi que de ses filiales des Pays-Bas par Goldman Sachs Group.



Le Groupe Norgine est une société pharmaceutique européenne spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné l'absence de chevauchement entre les activités des sociétés et le fait qu'elles ne sont pas actives sur des marchés connexes.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel