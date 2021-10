Goldman sachs group : L'UE autorise l'acquisition de MDVIP

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun de MDVIP par Charlesbank Capital Partners et Goldman Sachs, tous trois américains.



MDVIP exploite un réseau de médecins aux États-Unis qui fournissent des services de soins primaires basés sur l'adhésion, en mettant l'accent sur la médecine personnalisée, les soins préventifs et centrés sur le patient.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence, compte tenu de son incidence limitée sur le marché.



