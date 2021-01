Goldman sachs group : L'UE autorise l'acquisition de Calisen

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de Calisen par BlackRock Alternatives Management (BAM), Mubadala Investment et Goldman Sachs.



Calisen fournit des compteurs d'électricité et de gaz au Royaume-Uni. BAM est une filiale de BlackRock Inc.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, car les activités des sociétés ne se chevauchent pas.



