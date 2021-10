Goldman sachs group : L'UE autorise l'acquisition d'Amedes

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun d'Amedes en Allemagne par OMERS et Goldman Sachs.



Amedes fournit des services de laboratoire clinique en Autriche, en Belgique et en Allemagne, ainsi que des services de soins de santé en Allemagne.



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne soulèverait aucun problème de concurrence, en raison de l'impact limité qu'elle aurait sur le marché.



