Goldman sachs group : L'UE autorise l'acquisition d'Advania

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition d'Advania AB (en Suède) par Goldman Sachs Group.



Advania est une société de services informatiques qui offre des solutions globales intégrées aux entreprises, comprenant des logiciels, du matériel et des services de maintenance et d'exploitation, en fournissant une gamme de services, de plates-formes, de services cloud et d'assistance liés à l'informatique.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence, compte tenu des positions de marché cumulées limitées des entreprises résultant de l'opération envisagée.



