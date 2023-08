Goldman sachs group : Jefferies salue une vente de l'activité GFP

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 387 dollars sur Goldman Sachs, au lendemain de l'annonce par la banque d'affaires d'un accord pour vendre son activité de gestion financière personnelle (GFP) à Creative Planning.



'GS enregistrera un gain comptable au quatrième trimestre et la sortie sera relutive sur la marge du segment A&WM (gestion d'actifs et de fortunes). Il continue de repositionner ses segments opérationnels pour se concentrer sur ses principales forces', réagit le broker.



S'il salue ainsi des progrès réalisés vers une activité particuliers plus petite et une rentabilité améliorée au sein du segment A&WM, Jefferies considère qu'il 'reste encore beaucoup à faire' pour l'établissement new-yorkais.



