Goldman sachs group : Jefferies reste à achat après un contact

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 355 dollars sur Goldman Sachs, après une rencontre récente avec le directeur financier et le co-responsable de la banque d'investissement (IB).



'L'activité des marchés de capitaux étant toujours modérée, les marchés mondiaux restent le segment le plus remarquable, car la volatilité et l'engagement des clients dans les FICC (revenus fixes, changes, matières premières) et les actions sont solides', estime-t-il.



'La part de marché dominante sur l'ensemble de la franchise IB positionne bien Goldman Sachs lorsque les niveaux d'activité augmentent', poursuit le broker, ajoutant que 'les rachats d'actions restent une priorité' pour l'établissement financier.



