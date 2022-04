Goldman sachs group : Investissement dans iSpot.tv

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La banque d'investissement Goldman Sachs est devenue un actionnaire minoritaire, mais 'significatif', d'iSpot.tv, une entreprise américaine spécialisée dans les solutions de mesure d'audience télévisée.



Selon un communiqué de presse paru ce mercredi, la banque new-yorkaise a investi un montant de 325 millions de dollars via sa filiale de gestion d'actifs afin de prendre une participation dont le niveau n'a pas été dévoilé.



Cet investissement doit permettre à iSpot.tv de poursuivre son développement après avoir récemment enchaîné une série de succès, dont la signature d'un accord avec le groupe de télévision américain NBCUniversal.



iSpot, qui compte 350 employés et dont le siège social se trouve à Bellevue (Washington), non loin de Seattle, dispose également de bureaux à New York, Los Angeles et Tel Aviv.



L'entreprise, qui n'avait levé que 58 millions de dollars de fonds depuis sa création en 2012, génère aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 millions de dollars.



Sa technologie 'multi-plateforme' en temps réel permet notamment aux annonceurs de mesurer l'audience de leurs publicités sur les applications de vidéo à la demande et de streaming.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.