Goldman sachs group : Finalise l'achat de NN Investment Partners

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs Group a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de NN Investment Partners auprès de NN Group N.V. pour 1,7 milliard d'euros.



NN Investment Partners sera intégré à Goldman Sachs Asset Management.



L'acquisition porte les actifs de Goldman Sachs sous surveillance en Europe à plus de 600 milliards de dollars, conformément aux objectifs stratégiques de l'entreprise visant à développer ses activités européennes et à étendre sa portée mondiale.



' Cette acquisition renforce notre engagement à placer la durabilité au coeur de notre plateforme d'investissement. Ensemble, nous nous concentrerons sur la création de valeur à long terme pour nos clients et nos actionnaires', a déclaré David Solomon, président-directeur général de Goldman Sachs.



