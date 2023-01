Goldman sachs group : Des pertes dans la consommation grand public

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a officialisé vendredi une perte de 1,2 milliard de dollars au sein de ses activités à destination du grand public sur les neuf premiers mois de l'exercice 2022.



La firme de Wall Street a dévoilé l'information à l'occasion de la parution d'un avis financier adressé à la SEC visant à expliciter sa réorganisation en trois branches, à savoir la banque d'investissement et trading, la gestion d'actifs et de fortune et les solutions de plateforme.



C'est cette dernière division qui abrite les métiers liés à la grande consommation, tels que les cartes de crédit ou les offres de financement en magasins.



Dans le document envoyé à la SEC, la banque américaine précise que la branche 'solutions de plateforme' avait déjà essuyé une perte avant impôts de 783 millions de dollars en 2020, puis de 1,05 milliard en 2021.



En moins de trois exercices, l'activité a donc subi une perte totale de plus de trois milliards de dollars.



Suite à toutes ces annonces, l'action Goldman Sachs cédait 0,1% vendredi en milieu de matinée à la Bourse de New York.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.