Goldman sachs group : Credit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse a relevé son objectif de cours sur Goldman Sachs à 262 dollars, indiquant que les bénéfices trimestriels de la firme de Wall Street ont largement dépassé les attentes.



Le bureau d'analyses - qui maintient sa recommandation à 'surperformance' sur le titre - a souligné 'des progrès constants' par rapport aux initiatives stratégiques de la banque.



'Nous attendons avec impatience un points sur l'avancement des initiatives stratégiques, une évaluation des économies sur les dépenses et un examen des objectifs financiers à moyen terme (....) en même temps que les résultats du quatrième trimestre en janvier ; cela devrait être un catalyseur positif pour les actions', a indiqué Crédit Suisse.



