Goldman sachs group : Chute de 42% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs dévoile au titre du premier trimestre 2022 un bénéfice net de 3,94 milliards de dollars, soit un BPA en chute de presque 42% en comparaison annuelle à 10,76 dollars, ainsi qu'un ROE (rendement des capitaux propres) annualisé de 15%.



Les revenus nets de la banque d'affaires ont diminué de 27% à 12,93 milliards de dollars, les reculs en gestion d'actifs et banque d'investissement ayant largement contrebalancé des croissances en particuliers-gestion de fortune et marchés globaux.



'Au cours de ce trimestre turbulent dominé par l'invasion dévastatrice de l'Ukraine, l'environnement de marché en évolution rapide a significativement affecté l'activité de nos clients', explique son PDG David Solomon.



